اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، أن عملية "الدهس والطعن" قرب مدينة حيفا شمالي الأراضي المحتلة، ردا على تصاعد اعتداءات إسرائيل بالضفة الغربية والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وقالت حماس، في بيان، إن "العملية رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم بالضفة، واستمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت: "تمثل العملية رسالة لحكومة (إسرائيل) المتطرفة ووزرائها، بأن كل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال".

ودعت حماس الفلسطينيين "لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد إعلام عبري بإصابة 10 أشخاص إثر "عملية دهس" بسيارة قرب مدينة حيفا شمالي الأراضي المحتلة، فيما تم تحييد المنفذ من قبل عناصر الشرطة التي انتشرت في المكان.



