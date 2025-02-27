حماس: الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «ادعاءات ومزاعم وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، بأن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار، هي تصريحات تضليلية وليس لها أساس من الصحة، وتأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «تصريحاته حول إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة هو انتهاكٌ واضحٌ لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله».

وأكملت: «إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بكل حيثياته وبنوده، واستعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، فإننا نُشدد على أهمية تحرك الإخوة الوسطاء والمجتمع الدولي وكل الأطراف ذات العلاقة بشكل فوري وجاد؛ لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله».

وفي وقت سابق، زعم كاتس أنه كانت لديهم معلومات تفيد بأن حركة حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.