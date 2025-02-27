لبنان: العثور على جهازي تجسس إسرائيليين جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، أمس، اكتشاف أجهزة استشعار وتجسس إسرائيلية مموهة ومزودة بآلات تصوير في جنوب لبنان.

وفي بيان على منصة إكس، قال الجيش اللبناني "فث إطار عمليات المسح الهندسي بالمناطق الجنوبية، نجحت وحدة مختصة من الجيش في اكتشاف جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي".

وأوضح أن الجهازين "مموَّهَين ومزوَّدَين بآلات تصوير وأجهزة تحسُّس"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن فرقه "عملت على تفكيك الجهازَين، بينما تتواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي" دون مزيد من التفاصيل.

ونشر الجيش اللبناني صورا للقطع التجسسية وهي معلقة على جذع شجرة ووسط إحدى الصخور.

وفي 27 نوفمبر الماضي، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 شهيدا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وفي 18 فبراير الجاري، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوب البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها، وما زالت تواصل خرقها لوقف إطلاق النار.