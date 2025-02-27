حركة الشباب تهاجم مواقع عسكرية في وسط الصومال

أفادت مصادر عسكرية صومالية بإحباط هجوم شنته ميليشا حركة الشباب فجر اليوم الخميس على مواقع عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى، بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، "أحبطت القوات المسلحة الوطنية ، فجر اليوم، هجومًا شنّته ميليشيات الخوارج على مواقع عسكرية تابعة للجيش في ضواحي مدينة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى".

ووفقًا للمصادر عسكرية، "هاجمت الميليشيات مواقع الجيش قبيل صلاة الفجر، إلا أن القوات تصدّت للهجوم وألحقت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين.

وأكدت المصادر أن "عدداً من مقاتلي الميليشيات قُتلوا خلال المواجهات، بينما لا تزال جثثهم متناثرة في المزارع المحيطة بالمدينة" ، مشيرة إلى أن القوات عزّزت انتشارها في المناطق المستهدفة لضمان استقرارها ومنع أي محاولات تسلل جديدة من قبل الجماعة المسلحة.

وأفاد ضباط في الجيش بأن "عمليات تمشيط المنطقة لا تزال جارية، مع استمرار إحصاء أعداد القتلى في صفوف الميليشيات".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.