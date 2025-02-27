أعلنت الناشطة اليهودية هانا فايلر عزمها مغادرة ألمانيا، وعللت ذلك بارتفاع نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "يوديشه ألجماينه" (الصحيفة اليهودية العامة)، قالت رئيسة اتحاد الطلبة اليهود في ألمانيا:" بالنسبة لي، تم تجاوز خط أحمر من خلال هذه الانتخابات البرلمانية، وقراري حُسِم: سأغادر ألمانيا."

وأضافت فايلر أن واحدًا من بين كل خمسة ناخبين "أعطى صوته عن علم لحزب يُعتبر في أجزاء كبيرة منه يمينيًا متطرفًا."، معربة عن قلقها على والديها وجدتها التي قد يتم ترحيلها. وقالت فايلر إنها لم تحدد بعد المكان الذي تنوي الانتقال إليه، مؤكدة أن هدفها الرئيسي هو "الابتعاد عن ألمانيا".

يذكر أن فايلر وُلدت في روسيا البيضاء "بيلاروس"، لكنها نشأت في ألمانيا منذ طفولتها. وفي الفترة الأخيرة، كانت فايلر انتقدت بشكل متكرر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الألمانية.

واختتمت فايلر تصريحاتها قائلة إن بلجيكا تعد من بين الدول التي قد تنتقل إليها لأسباب مهنية، لكنها أكملت:" على الرغم من أن معاداة السامية هناك أسوأ مما هي عليه هنا."