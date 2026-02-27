استمرار توافد المهندسين على لجان انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

استمرار توافد المهندسين، اليوم الجمعة، على مقر لجان انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، للإدلاء بأصواتهم في اختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسط انتظام في سير العملية الانتخابية.

ويتنافس مرشحان على مقعد رئيس النقابة، هما الدكتور هشام سعودي والمهندس علاء محمود، فيما يخوض 18 مرشحًا المنافسة على 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة، موزعين على الشعب الهندسية المختلفة.

ويتوزع عدد المقاعد بواقع 3 مقاعد لشعبة الهندسة الميكانيكية، ومقعدين لشعبة الهندسة المدنية، ومقعد واحد لشعبة الهندسة الكهربائية، وآخر لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير أجواء تتسم بالانضباط والشفافية.

من جانبه، أكد المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، فى بيان صحفي سابق، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال الناخبين، مشددًا على إدارة العملية الانتخابية بحياد كامل ووفقًا للوائح المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.

ودعا حامد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 140 ألف مهندس، إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا مهنيًا يعكس وعي المهندسين وحرصهم على دعم العمل النقابي وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها والارتقاء بالمهنة.