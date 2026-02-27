خسوف كلي للقمر يوم الثلاثاء المقبل في عدة قارات

يزين قمر بلون أحمر قاني السماء قريبا في خسوف كلي للقمر-ولن يكون هناك خسوف آخر حتى أواخر عام 2028

وسيكون هذا المشهد مرئيا صباح الثلاثاء المقبل من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجزء الغربي من أمريكا الجنوبية. أما استراليا وشرق آسيا، فيمكنهما مشاهدته ليلة الثلاثاء. ويمكن رؤية مراحل جزئية من الكسوف، حيث تظهر أجزاء صغيرة من القمر، من آسيا الوسطى ومعظم أمريكا الجنوبية. بينما لن يكون الكسوف مرئيا في أفريقيا وأوروبا.

وتحدث ظاهرتا كسوف الشمس وخسوف القمر نتيجة اصطفاف دقيق للشمس والقمر والأرض. ويتراوح عددها بين أربعة وسبعة كسوفات سنويا، طبقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وعادة ما تتوالى حالات الكسوف، مستفيدة من أفضل نقطة في مدارات الأجرام السماوية. ويأتي خسوف القمر الكلي يوم الثلاثاء بعد أسبوعين من كسوف الشمس الحلقي، الذي أبهر الناس وطيور البطريق في القارة القطبية الجنوبية.

وخلال خسوف القمر الكلي، تقع الأرض بين الشمس والقمر المكتمل، ملقية بظلالها على القمر، ويعرف هذا الخسوف باسم "القمر الدموي" ويظهر بلون أحمر نتيجة لتسرب أجزاء من ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.