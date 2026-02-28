تامر الكوراني يحتفظ بمقعد نقيب مهندسي الغربية لدورة ثانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز المهندس تامر الكوراني، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا، بمنصب نقيب مهندسي الغربية للمرة الثانية على التوالي، عقب انتخابات شهدت منافسة قوية اليوم الجمعة.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية تنافس ثلاث قوائم انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين من مديرية أمن الغربية مدعوم بسيارات الحماية المدنية.

وفازت القائمة التي تضم النقيب الحالي الدكتور تامر الكوراني، وضمّت كلًا من: أحمد البقري (كهرباء)، والمهندسة سمر الهلالي (كهرباء)، ومحمود عاطف (كهرباء)، ومحمد رمضان سلامة (مدني)، وأسامة القطري (مدني)، ومحمد أبو هلال (عمارة)، وريهام النجار (غزل ونسيج).