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روسيا وفنزويلا تجريان محادثات دبلوماسية في موسكو الشهر المقبل

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 9:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 9:02 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سيلتقي مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا في موسكو الشهر المقبل.

وأكد مصدر بالوزارة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن ريابكوف سيجري مشاورات مع بلاسينسيا في العاصمة الروسية يوم 3 أبريل.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي لفنزويلا ديسي رودريجيز مطلع الشهر الجاري، وناقش الجانبان المزيد من التنسيق بين البلدين في الساحة الدولية والوضع في فنزويلا والمشاريع المشتركة في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والصناعات الدوائية.

ومن المتوقع عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية الروسية-الفنزويلية حول التعاون الاقتصادي في أبريل.

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