اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي و«روحاني» لتطوير علاقات البلدين

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أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع إيران وجميع دول المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عبد المهدي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوضح عبد المهدي، أن الزيارة الأخيرة إلى مصر وعقد القمة الثلاثية "تأتي ضمن توجه الحكومة العراقية لإقامة أفضل العلاقات مع محيطه العربي والإسلامي والانفتاح على جميع الدول واستثمار الأجواء الإيجابية لصالح شعوب المنطقة وتعزيز التعاون وتبادل المصالح" .

كان "عبد المهدي"، قد زار مصر في مطلع الاسبوع وعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

من جانبه، ذكر الرئيس الإيراني أن العلاقات الإيرانية -العراقية تأريخية واستراتيجية وأن إيران عازمة "على تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين البلدين".

وجدد الرئيس الإيراني، الدعوة لزيارة طهران إلى رئيس الوزراء العراقي الذي وعد بتلبيتها قريبًا.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وحق الشعب السوري في هضبة الجولان .