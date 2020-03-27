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تبدأ روسيا، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.
وسجلت روسيا حتى الآن 3 حالات وفاة بفيروس كورونا فضلا عن 658 إصابة.