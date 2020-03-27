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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. روسيا تعلق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد باستثناء المخصصة لإعادة مواطنيها

الخطوط الجوية الروسية
الخطوط الجوية الروسية
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 5:09 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 5:17 ص

تبدأ روسيا، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

وسجلت روسيا حتى الآن 3 حالات وفاة بفيروس كورونا فضلا عن 658 إصابة.
 

 

 

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