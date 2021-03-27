كاري لام: هونج كونج تبحث تسهيل السفر لمن تلقوا اللقاح ضد كورونا

ذكرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم السبت، أن المدينة تبحث تسهيل حركة السفر للسكان الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتشجيع المزيد من الأشخاص على تلقي التطعيم.

وقالت لام، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني وتلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه: "ندرس بصورة نشطة ما إذا يمكن تعديل إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر حال جرى تطعيم عدد معين من الأشخاص، وسنناقش مع المناطق الأخرى ما إذا كان يمكننا تسهيل السفر على السياح الذي تلقوا التطعيم".

وتلقى نحو 430 ألف شخص في هونج كونج الجرعة الأولى، على الأقل، من أحد لقاحات كوفيد-19 منذ بدأت المدينة حملة التطعيم في 26 فبراير، بحسب لام، التي أضافت أن هذا يمثل حوالي 6.6% من عدد السكان في هونج كونج المؤهلين لتلقي التطعيم، ممن بلغوا 16 عاما أو تجاوزوها.

وعانت حملة التطعيم في المدينة من انتكاسة الأسبوع الجاري عندما علقت هونج كونج وماكاو مؤقتا لقاح بيونتيك بسبب عيوب في التعبئة.