أستراليا ترفض الرسوم الجمركية الصينية الجديدة على النبيذ

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم السبت، إن الرسوم الجمركية الصينية الجديدة على النبيذ التي من المقرر أن تستمر لخمس سنوات "ليست مقبولة"، واعتبرها انتقاما لدفاع أستراليا عن قيمها.

ووصفت الصين، في بيان أصدرته وزارة التجارة، هذه الإجراءات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، بأنها رسوم مكافحة إغراق من جانب بكين، بحسب وسائل إعلام حكومية.

ودخلت بكين وكانبيرا في نزاع تجاري تصاعد العام الماضي وشهد قيام الصين بفرض رسوم تجارية على النبيذ ولحوم البقر والشعير والفحم وتأخير في الأجراءات جمركية.

وأشار موريسون إلى موقف أستراليا الرافض لمعاملة أقلية الإيغور في الصين كسبب للخطوة الأخيرة من جانب بكين، في تصريحات نقلتها وكالة اسوشيتدبرس الأسترالية.

وفرضت الصين هذا الأسبوع عقوبات على كيانات وأفراد بريطانيين بعد أن اتخذت لندن خطوة مماثلة ، مستشهدة بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بشأن معسكرات الاعتقال في شينجيانج التي يُقدر أنها تضم ​​أكثر من مليون شخص منذ عام 2017.

وتقول بكين إن هذه المعسكرات هى "مراكز للتعليم المهني".

جاء الإجراء البريطاني في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة والسياحة والاستثمار دان تيهان إن الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 116 و 218 في المئة تجعل من "المستحيل أساسًا" على النبيذ الأسترالي المنافسة في السوق الصينية.

وقال إنه تحدث إلى قادة صناعة النبيذ الأسترالي و يفكر في الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص هذه القضية.

والصين هي الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.وفي 2018-2019 ، اشترت الصين حوالي 26 في المئة من الصادرات الاسترالية ، بقيمة 235 مليار دولار أسترالي (193 مليار دولار أمريكي).