الحرب في اليمن: الحوثيون يعلنون هدنة من 3 أيام بعد سلسلة هجمات ضد السعودية

أعلن الحوثيون في اليمن يوم السبت تعليق هجماتهم بالطائرات المسيّرة وبالصواريخ على السعودية لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الجماعة إن قرارها يشمل وقف الهجمات على الأرض في اليمن خلال الفترة نفسها.

وجاء ذلك عقب تنفيذ الحوثيين هجمات استهدفت أنحاء متفرقة من السعودية يوم الجمعة، تسبب أحدها في حريق هائل في منشأة نفطية في جدة على مسافة غير بعيدة من حلبة تستضيف سباق فورمولا 1.

ونفّذ تحالف عسكري تقوده السعودية يوم السبت غارات جوّية استهدفت مينائين يسيطر عليهما الحوثيون المدعومون من إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس السبت عن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام إعلانه عبر موقع تويتر: "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام، واستعدادنا لتحويل هذا الاعلان لالتزام نهائي ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم".

وأضاف عبد السلام: "نعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام ومستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي ومستمر إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا".

ومن جهته، وصف رئيس المكتب السياسي في حركة أنصار الله الحوثية، مهدي المشاط، الخطوة بأنها دعوة صادقة لبناء الثقة.

وقال المشاط إنه يأمل أن تتجاوب السعودية من خلال وقف الغارات الجوية، ورفع القيود المفروضة على الموانئ.

وفي وقت سابق السبت، أكّد مسؤول سعودي رفيع المستوى أنّ الحوثيين قدّموا مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة عبر وسطاء، بحسب فرانس برس.

وقال المسؤول إن الرياض لن تعلن موقفها من المبادرة حتى إعلانها رسميا.

ولم يصدر رد فعل فوري من السعودية بعد إعلان الحوثيين الهدنة.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا وأقصوها عن العاصمة صنعاء.

ويتقاتل الطرفان منذ سبع سنوات، في ظلّ محاولة التحالف إعادة الحكومة اليمنية الرسمية إلى الحكم في اليمن.