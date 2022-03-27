قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع «جنة»، يكون بصورة إلكترونية، موضحًا أن الوزارة انتهجت سياسة للتقديم وتحويل مبلغ جدية الحجز ورفع المستندات إلكترونيًا، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن الحجز ضمن مشروع «جنة» بدأ في التاسعة من صباح اليوم، قائلًا إن باب الحجز مفتوح أمام المواطنين الذين رفعوا المستندات إلكترونيًا ودفعوا مقدم جدية الحجز.

وأوضح أن خطوات الحجز تبدأ بالدخول على الموقع وتسجيل الاسم وكلمة المرور، ثم اختيار المدينة التي يرغب في امتلاك وحدة بها واختيار الوحدة المطلوبة، لافتًا إلى أن المواطن يظهر له اختيارين في تلك الحالة إما «تم حجز الوحدة» أو «تم الحجز بنجاح».

وأشار متحدث الإسكان، إلى أن الخيار الأول يعني أن الوحدة حُجزت من مواطن آخر، أما الخيار الثاني فيعني أن المواطن أتم عملية الحجز بنجاح، مناشدًا المواطنين التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال المختلفة، في حال مواجهة أية إشكالية.

وذكر أن قنوات الاتصال تشمل الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى الهواتف المخصصة لكل مؤسسة، ذاكرًا أن الإعلان الجديد لمتوسطي الدخل يخصص 6155 وحدة للمواطنين ضمن مشروع «جنة».

ولفت إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وجه بزيادة عدد الوحدات السكنية بالإعلان الجديد؛ بسبب الإقبال المتزايد على حجز الوحدات، مضيفًا أن وحدات مشروع جنة موجودة في مدن: الشروق والقاهرة الكبرى والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة والعبور، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا.

وأكد أن الوحدات مبنية وجاهزة على الاستلام وكاملة التشطيب، كما أن حاجزيها يستفيدون من مبادرة التمويل العقاري 3% و8%، متوجهًا بنصائح للمواطنين حول حجز الوحدات على الموقع الإلكتروني، لأن البعض واجه مشكلات عند الحجز ضمن مشروعي «دار مصر» و«سكن مصر».

وتابع: «نناشد عدم فتح أكثر من صفحة على أكثر من الجهاز، على المواطن فتح صفحة واحدة برقم الحساب، وتحديثها بصورة دورية حتى تظهر الوحدة السكنية ويحجزها، لأننا منعنا التجاوب مع فتح أكثر من صفحة لمنع الممارسات الخاصة بالاستفادة بأكثر من وحدة بأكثر من رقم قومي، ونتمنى التوفيق للجميع».

وفتحت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع «جنة»، ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل، في التاسعة صباحًا.

وكانت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المهندسة مي عبد الحميد، أعلنت فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع «جنة» ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الاثنين 28 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.