 أوسكار 2022.. فانيسا هادجنز تصل إلى السجادة الحمراء - بوابة الشروق
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أوسكار 2022.. فانيسا هادجنز تصل إلى السجادة الحمراء

محمد عباس
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 11:59 م
وصلت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز، مرتدية فستان أسود طويل مفتوح من الأعلى، إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار 2022، الذي سيقام بعد قليل على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

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