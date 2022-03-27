شوبير: الجهاز الطبي في الأهلي متفائل بشأن حالة بدر بانون

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك حالة من التفاؤل في الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حول الحالة الصحية لبدر بانون، لاعب الفريق، والذي يغيب عن المشاركة في التدريبات والمباريات منذ ديسمبر الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام: "الجهاز الطبي في الأهلي متفائل جدًا، فالإصابة عبارة عن التهابات في عضلة القلب، وعلى وشك أن تنتهي".

وأضاف: "الجهاز الطبي بالأهلي لديه أمل أن الأشعة القادمة التي سيجريها اللاعب خلال شهر تُظهر أمرًا من اثنين، الأول هو تلاشي الالتهابات تمامًا، وبالتالي يعود للمشاركة في التدريبات بعد 10 أيام أو أسبوعين".

وتابع: "أما الأمل الثاني فهو أن تُظهر الأشعة أن الالتهابات في طريقها للشفاء تمامًا، وبالتالي سيتم تأجيل عودته قليلًا".

وواصل: "الجهاز الطبي في الأهلي يرى أن الحالة بصفة عامة تتحسن، وكان لديهم أمل أن الفحوصات السابقة تكون نتيجتها أفضل".

وأتم شوبير: "أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي الذي لديه وضع مشابهة، موقفه مختلف، لأنه مع عودة التدريبات اليوم الأحد سيبدأ المشاركة تدريجيًا".