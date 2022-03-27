استقرت أسعار الدواجن البيضاء، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأمس، فقد سجل سعر الكيلو 36 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 40 و41 جنيها للكيلو، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثورة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تتراوح خلال بداية الشهر بين 30 و31 جنيها في المزرعة.

وبحسب السيد، سجلت أسعار الدواجن البلدي 39 جنيها من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 45 جنيها للكيلو الواحد، مضيفا أن أسعار البيض استقرت مقارنة بأمس ليسجل البيض الأبيض 52.5 جنيه، والبيض الأحمر بـ 54.5 جنيه في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بـ56 جنيها للبيض الأبيض و60 جنيها للبيض الأحمر.

وأضاف السيد، أن أسعار الأعلاف ارتفعت لتتراوح بين 10.8 و11.3 ألف جنيه للطن مقارنة بـ 9000 جنيه للطن، مشيرا إلى أهمية وجود آلية لضبط أسعار الأعلاف حيث إنها تمثل 70% من مدخلات الإنتاج وتعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

وسجل سعر الدجاج الساسو 37 جنيها للمزرعة ليصل إلى المستهلك بين 43 و44 جنيها، كما تراوحت أسعار الكتاكيت بين 9 و13 جنيها، وتخوف السيد من عزوف العديد من المنتجين بسبب ارتفاع التكلفة مما قد يؤدي إلى قلة في المعروض.