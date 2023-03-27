جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين في اقتحام مدينة أريحا

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أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال اقتحامه مخيم بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية، واعتقل ثالث كان نجلاه قد استشهدا الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أصيب طفل وشاب بالرصاص اليوم الإثنين، واعتقل مواطن آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل المواطن وائل عوضات المقيطي قبل اعتقاله، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم عوضات".

وذكرت الوكالة أن "مستعربين (جنود متنكرون بزي مدني فلسطيني) سبقوا اقتحام جيش الاحتلال للمخيم".

وأوضحت أن جيش الاحتلال انسحب من المدينة والمخيم في الوقت الراهن، فيما لم يصدر عن الجيش تعليق فوري حول هذه العملية.

وقتل الجيش الإسرائيلي رأفت وإبراهيم عوضات خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر في 6 فبراير الماضي.

وتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية يشنها جيش الاحتلال على البلدات الفلسطينية.