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تشهد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لرجال لكرة اليد، قمة جديدة، بين قطبي اللعبة في مصر الأهلي والزمالك.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على هليوبوليس، بينما صعد الزمالك على حساب الطيران.

والتقى الأهلي والزمالك في كرة اليد 3 مرات هذا الموسم حتى الآن وفاز الزمالك في مباراتين وفاز الأهلي في مباراة.

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على الجزيرة، بينما صعد الزمالك على حساب الزهور.

ويحمل سبورتنج السكندري لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك.