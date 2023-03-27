بدأت أحداث الحلقة الخامسة فمن مسلسل "رشيد"، بالتحقيق في قضية مقتل الحاج "فهمي" والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، ثم التحقيق مع حارس الفيلا والذي شهد على وجود سيارة "رشيد" الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، يوم الحادث أمام الفيلا ولكنه لم يرى وجهه.

وتظهر المعلمة "أشجان" واليت تجسدها الفنانة انتصار، والتي كانت زوجة "أمير" الذي يجسد دوره الفنان تامر نبيل.

وتنتقل الأحداث في الفلاش باك، ويتم التحقيق مع "رشيد" بعدما تم القبض عليه، واتهامه بقتل الحاج "فهمي" بوجود الأدلة، فغير سيارة "رشيد" عثر على ميدالية مفاتيحه داخل الفيلا.

وتنتهي الحلقة بمشهد محاكمة "رشيد"، والذي شهد حضور "فراولة" طليقة الحاج "فهمي" وقامت بالشهادة ضده، وأنكر "أمير" صديقه أنه أخذ سيارته يوم الحادث، وأصدرت المحكمة قرار حكم على "رشيد" بالسجن المؤبد مع الشغل، وينها "رشيد" وعائلته بعد صدور الحكم.