شنت الفنانة سمية الخشاب، هجومًا على الفنان رامز جلال؛ بسبب المشكلات الصحية التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، والمذاع على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، صباح الأربعاء، إنها اضطرت لدخول المستشفى في اليوم التالي من تصوير الحلقة؛ من أجل الاطمئنان على سلامتها الجسدية، منوهة بأنها فوجئت بدخول عدد من المشاركين إلى المستشفى كذلك.

وأضافت: «لما رحت المستشفى بعد الإصابة اتقال لي أنتِ مش أول حالة تجيلنا، إمبارح جالنا 3 حالات من عند رامز، كل الناس اتصابت، أقل حد اتصاب حصل له كدمات في جسمه، ليه تعمد الأذية، معقول عارفين إنكم بتكسروا الناس كل يوم ومكملين تصوير وعادي ومش مشكلة؟!».

وعن القول إن المشاركين يوقعون على ورقة تفيد بموافقتهم على كل الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج، استنكرت: «يعني إيه ملابسات وظروف! هل أنا موافقة إني أتكسر؟ مهما مضيت بيني وبينك عقد، جسمنا بتاع ربنا مش من حقك تؤذيني نفسيا وجسديا وصحيا، ده ضد حقوق الإنسان والقانون».

وأشارت إلى أن المنشور الذي نشرته عن الحلقة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكتبت فيه «مش هسيب حقي منك يا رامز»، لم يكن على سبيل المزاح.

وأكملت: «ساعة الوقعة الواحد مبيحسش بالألم والوجع إلا بعدها، كنت بعرج ورجلي الشمال مش قادرة أدوس عليها وكتفي مش قادرة أحركه، الساسبنس بيخليكي مش قادرة تتنفسي وتخرجي مش مركزة ومش مستوعبة اللي حصل.. كله مفاجآت».

ولفتت إلى أنها تمتلك تقارير طبية مختومة من المستشفى بشأن تعرضها لكدمات متعددة وتمزق في أربطة القدم والكتف وكسر في الكعب جراء مشاركتها في البرنامج، منوهة أنها اضطرت لتحمل هذا الوجع من أجل استكمال تصوير مسلسلها «بـ100 راجل».

وصرحت بأنها رفعت قضية على رامز واتخذت إجراء من اليوم التالي لتصوير الحلقة، كما طالبت النائب العام بنظر الموضوع، مختتمة: «أكيد مش هسيب حقي، متأكدة إن معظم الناس اتصابت لكنهم بيسكتوا عشان عاملين اعتبار للقناة، أنا صحتي محدش هيزعل عليها.. وأذيتي محدش هيزعل عليها، كله إلا الأذية».