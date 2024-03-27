 رئيس شركة القاهرة للبترول: حريق محطة الصرف الصحي بالخصوص خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية - بوابة الشروق
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رئيس شركة القاهرة للبترول: حريق محطة الصرف الصحي بالخصوص خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية


نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 1:07 م

أكد وائل رزق، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأنه بخصوص الحريق الذى حدث اليوم 27 مارس 2024 فى تمام الساعة الثامنة صباحاً فى محطة معالجة الصرف الصحى بالخصوص، فإنها تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بمسافة حوالى 3 كيلو مترات، وأنه لا يوجد أى صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث، وقد شاركت فرق الإطفاء للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد فى السيطرة على الحريق بحسب بيان الشركة اليوم.

ونشب حريق صباح اليوم نتيجة حدوث انفجار في مأسورة غاز داخل محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج الجديد، تسببت في تصاعد الأدخنة والنيران.

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