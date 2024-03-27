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روقا يخوض تدريبات تأهيلية خاصة في مران الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:44 م

خاض محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.


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