السفير ماجد عبد الفتاح: عرض «لا أرض أخرى» بالجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الأسبوع المقبل سيشهد حملات إعلامية تتضمن عرض الفيلم الفلسطيني- الإسرائيلي «لا أرض أخرى» «نو أذر لاند» في الأمم المتحدة، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الذي تعرض للاعتقال والضرب من قبل الجيش الإسرائيلي مؤخرًا؛ «سيأتي للحديث في جلسة خاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة عن الفيلم».

وأوضح أنه سيتم عرض الفيلم في الجمعية العامة يوم الخميس المقبل بحضور الدول الأعضاء «193 دولة»، مشيرا إلى أن المخرجين سيتحدثون عن الفيلم وتجربتهم وفوائد السلام.

وذكر أن الجهود الدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة تشمل أيضا السعي لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والدفع باتجاه حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن عدد الدول المعترفة بفلسطين وصل حاليا إلى 147 دولة.

ونوه أن هناك جهودا تجري حاليا لإقناع دول إضافية بالاعتراف، مستشهدا بمحاولات إقناع بنما، العضو الحالي في مجلس الأمن.

وفيلم «لا أرض أخرى»، وهو تعاون بين مجموعة مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين منهم باسل عدرا وحمدان بلال ويوفال أبراهام، وفاز بجائزتي «أفضل فيلم وثائقي» و«جائزة الجمهور» في قسم «البانوراما» بمهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين في فبراير الماضي.

ويسلط الفيلم الضوء على عنف المستوطنين وهدم جيش الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية، مقارنة بتوسع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المخرج الفلسطيني حمدان بلال يوم الإثنين الماضي في الضفة الغربية، وورد أنه تعرض للضرب، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا الخميس.