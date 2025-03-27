أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم زيارة تفقدية لمستشفى القناطر الخيرية العام، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث اطلعا على أقسام المستشفى المختلفة، وتفقدا غرف الطوارئ والعناية المركزة، وتأكدا من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، ووجه المسئولين بسرعة الاستجابة لها وتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ، ضرورة توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة خلال فترة العيد، خاصة أدوية الطوارئ، وتواجد الأطقم الطبية في جميع الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والعناية المركزة.

كما وجه المحافظ بتوفير كل الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، والعمل على راحتهم وتلبية احتياجاتهم، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وتفقد المحافظ أقسام العناية المركزة الخاصة بالأطفال، واطمأن على الأطفال المحجوزين بها، والذين يستقبلون حالات من مصابي غزة، بالإضافة إلى الحالات المصرية. ووجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

كما تفقد المحافظ العناية الخاصة بأمراض القلب، واطمأن على المرضى المحجوزين بها، ووجه بضرورة العمل على تقديم كل الرعاية الصحية لهم، وتوفير الأدوية والمستلزمات وكل ما يلزم المرضى والعمل على راحتهم.

وخلال الجولة أكد المحافظ للمواطنين: "نحن هنا اليوم للتأكد من أن مستشفى القناطر الخيرية على أتم استعداد لاستقبال أية حالات طارئة خلال عيد الفطر المبارك. صحة وسلامة مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية لهم".

وتقدم المحافظ بالشكر الجزيل لجميع العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين وإداريين، على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في خدمة المرضى: "نحن نقدر عالياً التزامهم وتضحياتهم، خاصة خلال فترة الأعياد".

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.