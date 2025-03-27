مرتضى منصور: لا يوجد تواصل بيني وبين الخطيب حتى الآن

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق حقيقة وجود تحالف بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي أمام إدارة الأبيض الحالية، برئاسة حسين لبيب.

وكان محمود الخطيب قد أعلن قبل يومين عبر بيان رسمي من النادي الأهلي موافقته على مبادرة الصلح التي تقدم بها مرتضى منصور.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أنبه بعض الكارهين الحاقدين الفتايين الذين يختلقون الأكاذيب ويروجون أن هذا الصلح باتفاق مع الكابتن محمود الخطيب لتدمير نادي الزمالك".

وأضاف: "أولا أنا لم ألتقِ بالكابتن الخطيب منذ أكثر من 8 سنوات، ولم أتصل به، وهو لم يتصل بي حتى اليوم".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "أنتم لستم في حاجة لأي اتفاق خارجي لتدمير النادي العريق.. لقد دمرتموه بأنفسكم رياضيًا واجتماعيًا وإنشائيًا وماليًا وأخلاقيًا.. ونصيحة لموا لجانكم المأجورة المرتشية".