فليك: كنت محظوظا بلاعبي بايرن ميونخ

يرى هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، والذي سيترك فريقه بنهاية الموسم الجاري بأن اللاعبين كانوا السبب الأكبر في نجاحه مع الفريق البافاري.

وقال فليك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «لن أنسى العامين الماضيين لبقية حياتي، لقد استمتعت كثيرا بالانتصارات وتحقيق الألقاب وبالعمل اليومي في التدريبات، قضيت وقتًا رائعًا مع الفريق».

وأضاف: «التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح، لن ينجح أي مدرب بدون فريقه، وأنا كنت محظوظًا بلاعبي بايرن وأفراد الجهاز الفني الرائعين، شكرًا لكم جميعًا، أود أيضًا أن أتوجه بالشكر هيربيرت هاينر رئيس النادي ومجلس الإدارة وعلى رأسه كارل هاينز رومينيجيه، وأوليفر كان وحسن صالح حميديتش على ثقتهم بي ومنحي الفرصة لتدريب هذا الفريق العظيم».

وتابع: «الشيء الوحيد الذي كان ينقص هذه التجربة هو الجماهير، لقد افتقدناهم وكنا نتمنى حضورهم في كل المباريات».

وأتم: «أتمنى لبايرن تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل، كان شرف كبير لي أن أدرب الفريق».

وأعلن نادي بايرن ميونيخ صباح اليوم، الثلاثاء، بشكل رسمي اسم خليفة مدربه الحالي هانز فليك، وهو يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج