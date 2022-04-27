المنتج هشام عبد الخالق ينفي إنتاجه فيلما تاريخيا بالعراق

نفى المنتج هشام عبد الخالق ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر المواقع الإخبارية عن دخوله بفيلم تاريخي جديد بالعراق، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الأخبار.

ويُشار إلى أن آخر أعمال المنتج هشام عبد الخالق، فيلم الجريمة للمخرج شريف عرفة ومن بطولة أحمد عز، منه شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نورالدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، وأحداثه تدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة. والذي تم طرحه يناير الماضي.

والفيلم تدور أحداثه في إطار بوليسي لا يخلو من الإثارة والتشويق حول جريمة والذي تم طرحه يناير الماضي ويعرض حاليآ بجميع دور العرض، ويصنف الفيلم بأنه سيكودراما تشويق، حيث يحتوي على بعض مشاهد العنف والجريمة، ولهذا السبب تم منحه تصنيفا عمريا من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية +16، وتدور أحداثه في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني بطل الفيلم "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.