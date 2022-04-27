بوتين يشيد بثبات الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء ،بثبات الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات الغربية، وعدم انهياره تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب ساحقة.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب في مدينة سان بطرسبورج اليوم، إن "خطط معارضي روسيا لخنق البلاد بالعقوبات باءت بالفشل" بحسب ما أوردته وكالة تاس.

وأضاف بوتين: "الخصوم كانوا يشنون حربا اقتصادية ضد روسيا منذ فترة طويلة. مستخدمين كل أنواع الذرائع، وأحيانا دون أي ذرائع، فرضوا المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة" .

وشدد بوتين على أنه من الضروري تعزيز السيادة الصناعية والريادة العالمية في عدد من المجالات، وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسي.

ومع إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات طالت قطاعات اقتصادية وأفرادا وشركات، من جهتها اتخذت الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد.