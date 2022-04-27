ليفربول يجتاز فياريال بثنائية ويضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع ليفربول الإنجليزي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم ليفربول بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الإكوادوري بيرفس إستوبينان، لاعب فياريال، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 55.

بتلك النتيجة، بات يكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعب فياريال يوم الثلاثاء القادم، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها 6 مرات كان آخرها عام 2019.

في المقابل، أصبح يتعين على فياريال أن يتغلب على منافسه الإنجليزي بفارق 3 أهداف على الأقل إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء لقاء الإياب بفوز فياريال بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة بالتساوي على شوطين، وإذا استمر نفس الفارق في الأهداف سوف يسدد الفريقان ركلات الترجيح.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تجرى على ملعب (دي فرانس) بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب (الاتحاد) في إنجلترا، أسفرت عن فوز مانشستر سيتي 4 / 3 على الريال.