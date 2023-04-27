 الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة - بوابة الشروق
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الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

سارة أحمد
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:45 م

وافق الجيش السوداني، قبل قليل، على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القرار جاء "بناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية".

وجاء في البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون (الدعم السريع) بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي بيان بشأن الموافقة على تمديد الهدنة حتى الآن.


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