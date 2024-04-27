واصلت حملة مقاطعة الأسماك في محافظة الفيوم فعالياتها اليوم السبت واستمر الأهالي في مقاطعة شراء مختلف أنواع الأسماك من التجار أو المحلات الفرعية بسبب ارتفاع أسعارها.

وتصدر هاشتاج مقاطعة شراء الأسماك مواقع التواصل الاجتماعي، وكثف الأهالي من دعواتهم للمقاطعة، مؤكدين استمرار حملتهم حتى انخفاض أسعار السمك وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

وقال حمدي جودة، عضو اتحاد التعاوني للثروة السمكية، إن أسعار الأسماك انخفضت في الفيوم خلال الأيام الماضية بنسبة تقريبية 25%، حيث انخفض سعر كيلو سمك البوري من 170 إلى 130 جنيها، والبلطي من 100 إلى 85 جنيها، وقشر البياض من 180 إلى 145 جنيها، والموسى من 300 إلى 250 جنيها.

وأضاف حمدى جودة، أن بحيرات الريان توفر كميات هائلة من الأسماك يومياً تصل إلى أكثر من 5 أطنان سمك يومياً ومعظمها يتم توريده إلى محافظة القاهرة والجيزة؛ ما تسبب في ارتفاع الأسعار داخل المحافظة، مطالباً بمنع الصيد العشوائي وإصدار تراخيص للصيادين لكي يتم بيع الأسماك داخل المحافظة وانخفاض الأسعار بشكل كبير.

كما شهدت حلقة السمك بحي البارودية بمدينة الفيوم بطء في حركة البيع والشراء على الأسماك في ظل دعوات الأهالي المستمرة على فيسبوك بمقاطعة شراء الأسماك لحين انخفاض الأسعار أسوة بالمحافظات الأخرى.

وأكد العديد من تجار الأسماك القطاعي بطء حركة البيع والشراء داخل سوق الأسماك نتيجة ارتفاع الأسعار، موضحين أنهم ليسوا المتحكمين في أسعار السمك والمتحكم الأساسي تاجر الجملة، مشيرين إلى انخفاض الأسعار منذ يومين بسبب عدم الإقبال على الشراء.



وطالبت الدعوات وحملات مقاطعة شراء الأسماك، أبناء المحافظة، بالاستمرار في مقاطعة شراء الأسماك لمواجهة جشع تجار الأسماك والاستجابة لانخفاض الأسعار أسوة بالمحافظات الأخرى.