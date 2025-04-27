الدفاع الإيرانية تنفي وجود شحنات عسكرية في ميناء رجائي

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني العميد رضا طلائي نيك، وجود شحنات عسكرية في ميناء رجائي، والذي اندلعت فيه النيران أمس السبت.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال المتحدث في حديث متلفز، اليوم الأحد: «وفقا للتحقيقات والوثائق، لم تكن هناك أي بضائع مستوردة أو مصدرة ذات استخدام عسكري في منطقة الحريق في ميناء رجائي».

وأضاف: «أثارت هذه القضية ضجة في وسائل الإعلام الأجنبية، ولكن سيتم الإعلان عن الأسباب الرئيسية والفرعية للحريق بمساعدة الجهات المعنية».

ووقع الانفجار في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. لكن لم تظهر بعد أي دلالة على وجود صلة بين الحدثين.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري، إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيماوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية أن «سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات».

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وبثت قنوات إخبارية رسمية إيرانية لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد فوق الميناء في أعقاب الانفجار، وظهر في اللقطات مبنى إداري وقد تحطمت أبوابه وتناثرت الأوراق والحطام في أرجائه.