حزب الحرية النمساوي اليميني يأمل في تحقيق مكاسب بانتخابات فيينا

يتوجه الناخبون في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للولاية.

وبعد حملة انتخابية هيمنت عليها قضايا الهجرة والأمن، تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية أن يحقق حزب الحرية النمساوي اليميني مكاسب قوية، ولكن ليس فوزا مطلقا.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، سيحتفظ الاشتراكيون الديمقراطيون، الذين يهيمنون لعقود على السلطة في الولاية، بموقعهم المهيمن في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها مليوني نسمة- وهي ثاني أكبر مدينة ناطقة بالألمانية على مستوى العالم- مع بقاء عمدة المدينة ميشائيل لودفيش في منصبه.

وخلال الحملة الانتخابية، أكد لودفيش أن فيينا تعتبر واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش وأكثرها أمانا.

في المقابل، ركز حزب الحرية النمساوي على النسبة العالية للأجانب والارتفاع الحاد في جرائم الشباب.

وتتفق الأحزاب إلى حد كبير على ضرورة اتخاذ إجراءات في مجال التعليم: ففي الخريف الماضي على سبيل المثال لم يكن لدى ما يقرب من 45٪ من الملتحقين الجدد بالمدارس مهارات كافية في اللغة الألمانية.

ويحق لنحو 1ر1 مليون شخص التصويت في انتخابات اليوم. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في ساعة متأخرة من مساء اليوم.