الرئيس الإيراني يزور المصابين في انفجار ميناء أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل

زار رئيس إيران مسعود بزشكيان اليوم الأحد المصابين في انفجار ضخم هز أحد الموانئ الرئيسية للجمهورية الإسلامية، وهو ميناء تردد أنه تسلم في وقت سابق مكونا كيميائيا يستخدم في صنع وقود الصواريخ.

وجاءت زيارة بزشكيان في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس السبت في ميناء الشهيد رجائي خارج بندر عباس في محافظة هرمزكان بجنوب إيران إلى 28 قتيلا ونحو ألف مصاب آخرين.

وبينما سعى الجيش الإيراني إلى إنكار تسلم "بيركلورات الأمونيوم" من الصين، ظهرت مقاطع فيديو جديدة تظهر مشهدا مروعا في الميناء الذي لا يزال مشتعلا. وظهرت فوهة يبلغ عمقها عدة مترات كانت محاطة بدخان حارق خطير للغاية لدرجة أن السلطات أغلقت المدارس والشركات في المنطقة.

وظهرت حاويات محطمة أو مبعثرة كما لو كانت ألعاب أطفال محطمة، وكانت هناك هياكل شاحنات وسيارات محترقة حول الموقع.

وقال بزشكيان خلال اجتماع مع المسؤولين بثته التلفزيون الحكومي الإيراني "يجب أن نعرف سبب حدوث ذلك".

ووصفت السلطات الحريق بأنه تحت السيطرة، وقالت إن عمال الطوارئ يأملون في أن يتمكنوا من إخماده بالكامل في وقت لاحق اليوم الأحد.