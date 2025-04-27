مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتينجهام في نصف نهائي الكأس

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نوتينجهام فورست، في السادسة و النصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي للدور نصف النهائي بعد الفوز على بورنموث في ربع النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل نوتينجهام بالفوز على برايتون 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، لويس دياز وجوسكو جفارديول.

خط الوسط: ريكو لويس، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا ونيكو أوريلي.

الهجوم: عمر مرموش، جاك جريليش وسافينيو

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: إيدرسون مورايس، جيرمي دوكو، نيكو جونزاليس، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، فيتور ريس، مانويل أكانجي، عبد القادر خوسانوف وفيل فودين.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع كريستال بالاس الذي انتصر أمس السبت، في نصف النهائي الثاني، على أستون فيلا بنتيجة 3-0.

ويقام النهائي يوم السبت 17 من مايو المقبل، على ملعب ويمبلي كذلك، الذي استضاف مباراتي الدور نصف النهائي.