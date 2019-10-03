قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين فلسطينيين ، ونفذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية في عدة محافظات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منتجعا في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس ، ومنشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمالها، وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من ثلاث غرف، بحجة عدم الترخيص،كما أغلقت قوات الاحتلال، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس .

وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال ثلاث غرف زراعية، وجرفت أراضي غرب المدينة،حيث هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

و أضافت أن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم ثلاث خيم سكنية، في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل ،كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من بسطات خضروات في الأغوار الشمالية .

كما قامت قوات الاحتلال في القدس المحتلة بأجبار عائلة على هدم أجزاء من منزلها ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.