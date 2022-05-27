تأجيل محاكمة سيدة متهمة بحرق حماها القعيد في الإسكندرية لـ19 يونيو

أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الخميس، محاكمة "ب.ر.ر"، ربة منزل؛ لجلسة 19 يونيو القادم؛ لاستكمال المرافعات؛ لاتهامها بقتل والد زوجها "حماها" قعيد الفراش، ويدعى "ص.ع.م"، حرقًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في القضية رقم 10213 لسنة 2021 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد العثور على جثة شخص وقد فارق الحياة متأثرًا بحروقه، وذلك داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمة، بقتل والد زوجها مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقدت العزم علي إزهاق روحه، بأن أستغلت كونه قعيد الفراش، فسكبت عليه مادة حارقة "بنزين"، ثم أشعلت فيه النيران، وعقب ذلك أحرقت المنزل، وتركته يصارع الموت حتى فارق الحياة "محترقًا".

وجاء بالتحقيقات أن المتهمة أقدمت على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينها وبين حماها حيث طردها من المنزل، وعند عودتها طالبها مجددًا بترك المنزل، ثم قام بالإتصال بزوجها للحضور لإرغامها على تركه، فثكبت عليه بنزين وأشعلت النيران في الشقة.

وبتقنين الإجرءات، تم إلقاء القبض على المتهمة، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها، أقرت بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهمة لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقها حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد السيد عبده، وعبدالكريم محمد فخري، وخالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات، عمرو زكي.