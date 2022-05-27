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أعداد جريدة الشروق
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اليمن: إذا لم يستجب الحوثي لفتح طرق محافظة تعز سنتوقف عن الحوار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 2:50 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 2:50 م

أعلنت الحكومة اليمنية، أنها ستوقف أي تفاوض مع ميليشيات الحوثي، إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرق إلى محافظة تعز المحاصرة .

وأوضح رئيس اللجنة الحكومية المفاوضة عبدالكريم شيبان - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن ميليشيات الحوثي تستمر بمحاصرة محافظة تعز جنوب صنعاء، على الرغم من المفاوضات الجارية بين وفد من الحكومة اليمنية والحوثيين بالأردن، مشددا على أنه إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرقات التي تربط تعز ببقية المحافظات مساء اليوم فستضطر الحكومة إلى التوقف عن الحوار.

وأضاف أن الحوثيين لم يستجيبوا للتصور الذي قدمته اللجنة بفتح جميع الطرقات في تعز، واقترحوا عوضا عن ذلك، فتح ممر جبلي قديم، مؤكدا أن هناك تعنتا واضحا من قبل وفد الحوثيين، ومماطلة وعدم استجابة لرفع المعاناة عن أبناء تعز.

وانطلقت منذ يومين مفاوضات في الأردن، استكمالا لمقترح الهدنة الأممية التي أعلن عنها في أول أبريل الماضي، بهدف فك الحصار عن المحافظة التي تضم 5 ملايين .

وطالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك، أمس، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي لرفع حصارهم عن تعز وتسهيل تنقلات المواطنين من وإلى المحافظة.

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