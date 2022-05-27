مسؤول عسكري أوكراني: مقتل 1500 في شرق أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

أعلن أولكسندر ستريوك، رئيس الإدارة العسكرية في سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا مقتل حوالي 1500 شخص في المدينة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وقال ستريوك اليوم الجمعة إن من بين القتلى جنود ومدنيون.

وأضاف أن الكثير من الأشخاص قد فروا من المدينة، مشيرا إلى بقاء فقط ما نسبته حوالي 10% من إجمالي السكان، الذي كان يبلغ في السابق نحو 130 ألف نسمة.

وفي سياق متصل، أفاد حاكم إقليم لوهانسك سيرهي هايداي، بمقتل أربعة أشخاص أمس الخميس جراء قصف روسي على المناطق السكنية بمدينة سيفيرودونتسك.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تعد مدينة سيفيرودونتسك واحدة من آخر المناطق في إقليم لوهانسك التي لا يزال يسيطر عليها الجيش الأوكراني، حيث يدور قتال عنيف بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية المدعومة بالانفصاليين وذلك على مقربة من حدود المدينة.

ويخشى مراقبون إمكانية أن يتم إطباق الحصار على القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرودونتسك من قبل القوات الروسية والانفصاليين.

من جهته، أعلن بترو أندريوشينكو، مستشار عمدة مدينة ماريوبول، أنه تم العثور على عشرات الجثث الأخرى لسكان من المدينة الساحلية الأوكرانية التي تستولي عليها الآن القوات الروسية.

وقال أندريوشينكو عبر تطبيق تليجرام اليوم إن عمال الإنقاذ عثروا على إجمال 10 جثث في موقع مصنع سابق.

وأضاف أندريوشينكو أن تلك الجثث دفنت تحت الركام حينما قام المحتلون الروس، بحسب وصفه، بقصف المصنع. ولم يتسن التأكد في بادئ الأمر بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.

وخلال الأسابيع التي أعقبت اندلاع الحرب، أثارت الهجمات الروسية على مستشفى للولادة ومسرح كان يختبئ فيه المدنيون من الغارات الجوية، حالة من الذعر بين سكان ماريوبول.

وفي وقت لاحق، فرضت القوات الروسية والانفصاليون الموالون لها حصارا لأسابيع على مصنع آزوفستال (للصلب)، حيث كان يتحصن آخر المدافعين الأوكرانيين. ومنذ أكثر من أسبوع، استسلم أكثر من 2400 جندي وجندية أوكرانية.

ورجح بيان لوزارة الدفاع البريطانية اليوم إن روسيا نقلت في الأيام الأخيرة دبابات (تي-62) التي تم تصنيعها قبل 50 عاما، إلى منطقة عمليات القوة الجنوبية.

وقالت الوزارة:"أمر شبه مؤكد أن دبابات (تي-62) ستكون معرضة بشكل خاص للأسلحة المضادة للدبابات ووجودها في ساحة المعركة يسلط الضوء على النقص الذي تعاني منه روسيا في المعدات الحديثة الجاهزة للقتال".

ويشير خبراء عسكريون بريطانيون إلى أن القوة الجنوبية الروسية ستظل على الأرجح مكلفة بإتمام مهمة احتلال الأراضي في جنوب أوكرانيا.

ونوهت الوزارة إلى تقدم للقوات البرية الروسية في إقليم دونباس، حيث تحاول تطويق مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، مضيفة أنه خلال هذه العملية، تم الاستيلاء على عدة قرى شمال غرب مدينة بوباسنا.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن روسيا تكثف هجومها للسيطرة على سيفيرودونتسك رغم احتفاظ أوكرانيا بقبضتها على جبهات متعددة في المدينة، وهو ما يحرم موسكو من السيطرة الكاملة على إقليم دونباس.