كييف: مقتل 241 طفلا في أوكرانيا وإصابة 438 جراء الحرب الروسية

أعلنت أوكرانيا مقتل 241 طفلا في البلاد منذ انطلاق العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وقال مكتب المدعي العام عبر تطبيق تليجرام ، استنادا إلى بيانات وكلاء نيابات الأحداث: "حتى صباح اليوم الجمعة، قتل 241 طفلا وأصيب أكثر من 438 آخرين"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

يشار إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية حيث إن العمل جار للتعرف على الضحايا في أماكن تشهد قتالا نشطا في المناطق المحتلة مؤقتا، والتي تم تحريرها.

ونتيجة للقصف الروسي المتواصل للمدن والقرى الأوكرانية، تضررت 1887مؤسسة تعليمية، من بينها 180 دُمرت تماما