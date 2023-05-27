شن الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، أمس الجمعة، هجوما عنيفا ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث اتهمه بـ"تدمير حياة الملايين من الأشخاص". وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان ديسانتيس ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



وقال ديسانتيس إن ترامب دمر الأعمال التجارية والحياة الدراسية في الولايات المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "بتسليمه البلاد إلى أنتوني فاوتشي"، مستشاره الطبي، الذي أيد تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي.



وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن هذه كانت إحدى عدة هجمات لديسانتيس (44 عاما)، خلال 12 حوارا أجراهم مع وسائل إعلام محافظة، حيث سعى للتذكير بشعبيته في فلوريدا بعدما تحدى التفكير التقليدي بشأن (كوفيد-19) لإبقاء الولاية مفتوحة.



كما اتهم ديسانتيس، ترامب (76 عامًا) بإضافة 8 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، وشجب دعمه للعفو عن المهاجرين غير الشرعيين، وعدم طرد كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، الذي اتهمه ديسانتيس بأنه "متحيز" ضد المحافظين.



وقال ديسانتيس: "إنه (ترامب) رجل مختلف اليوم عما كان عليه عند ترشحه في 2015 و2016. لا أعلم ماذا حدث لترامب".



وأضاف: "هاجمني بسبب التصويت ضد مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي وقع عليه عندما كان رئيسا. بالتأكيد، أعتقد أنه ما كان يجب أن يوقع عليه".



وتابع أنه "أضاف ما يقرب من 8 تريليونات دولار إلى الديون في فترة أربع سنوات. يسعدني أن أكون بالجانب المحافظ من هذا النقاش لأنني أعتقد أن ديوننا قد ارتفعت كثيرًا".



وكان ديسانتيس قد نأى بنفسه في السابق عن شن هجمات مباشرة على ترامب، منافسه الرئيسي على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية المقررة العام المقبل، كما تجنب ذكر ترامب بالاسم خلال إطلاق حملته الانتخابية يوم الأربعاء، في حوار مع مالك موقع تويتر، الملياردير إيلون ماسك، والذي تأخر حوالي 25 دقيقة بسبب أعطال واجهتها منصة "مساحات" الخاصة بتويتر.



وقالت حملة ديسانتيس إنها جمعت 8.2 مليون دولار في غضون 24 ساعة بعد إعلان ترشحه، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 6.3 مليون دولار الذي جمعه بايدن خلال الـ24 ساعة الأولى بعد إطلاق حملته في عام 2019.