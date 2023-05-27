تحرير 722 محضرا تموينيا في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 722محضر تجاه المخالفين، خلال الحملات التي شنتها خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري.

وأوضح المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان له اليوم، عن تم تحرير 94 محضر للمخابز، لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز، و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة، كما تم تحرير 628 محضر لوجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية، وبيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص وأيضًا نقص وزن اسطوانات الغاز.

وأكد البيان على حرص المديرية على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز، ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة، والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.