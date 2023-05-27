 طفلتان وعجوزتان.. مفيدة شيحة وسهير جودة تستعرضان صورهما بالذكاء الاصطناعي (فيديو) - بوابة الشروق
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طفلتان وعجوزتان.. مفيدة شيحة وسهير جودة تستعرضان صورهما بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 5:07 م

استعرضت الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، شكليهما وهما في مرحلة الطفولة وفي سن الـ70، وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك برنامج «الستات» على قناة «النهار»، اليوم السبت.

وعلقت مفيدة على صورتها وهي في مرحلة الطفولة، قائلة: «والنبي أنا كنت قمر.. الصورة مش بعيدة عن الحقيقة»، فيما عقبت سهير على هذه الصورة «شقاولة الولاد»، قبل أن تضيف مفيدة، أنها دائما ما كانت صاحبة شعر قصير.

أما عن صورتها وفي سن متقدمة، قالت مفيدة: «والله أنا فرحانة بنفسي جدا.. ست حلوة عندها 70 سنة.. يا رب أوصل للسن ده بالشكل ده».

فيما علقت سهير جودة على صورتها وهي طفلة بالذكاء الاصطناعي بأنها طيبة، أما مفيدة فقد وصفتها بأنها سندريلا قادمة من البحر، وقالت: «أنا الطفل الصايع الشقي وسهير هي الغلبانة».

وضحكت سهير على صورتها وهي في سن السبعينات، فيما علقت مفيدة: «هي الذقن دي طبيعية.. أنا مطلعين ليا تجاعيد».

 


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