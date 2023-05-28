مساعد وزير التموين: انخفاض في سعر اللحوم بنسبة 10%

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن سعر اللحوم انخفض اليوم بنسبة 10%؛ نتيجة تدخل الدولة لزيادة حجم المعروض، لافتًا إلى أن الوزارة تتيح اللحوم الحمراء المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا للكيلو.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة أبرمت تعاقدات مع دولة السودان الشقيقة لاستيراد اللحوم الطازجة، في إطار عملها على تنويع مصادر الإمداد من أكثر من منشأ.



وأشار إلى أن مصر تستهلك 1.4 مليون طن لحوم سنويًا، أي بمعدل 117 ألف طن لحوم شهريًا، قائلًا إنها حققت اكتفاء ذاتيًا بنسبة تصل إلى 57%، وتستورد الـ43% المتبقية من الخارج.



وذكر مساعد أول وزير التموين، أن اللحوم المستوردة من جيبوتي متوفرة الآن في المنافذ، معلنًا أن الوزارة زادت حجم الإمدادات لـ150 ذبيحة يوميًا.



وأكد أن «الدولة لديها احتياطي آمن من اللحوم الحمراء يصل إلى 4 أشهر»، مضيفًا: «ستكون هناك صور قريبًا بدخول تلك اللحوم وطرحها في المنافذ على مستوى الجمهورية بسعر 195 جنيهًا لحوم طازجة، كما تطرح وزارة الزراعة اللحوم البلدية الطازجة بـ225 جنيهًا».