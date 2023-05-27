صلاح يطارد 3 أرقام قياسية أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يسعى محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق عدة أرقام مميزة، عندما يحل الريدز ضفًا على ساوثهامبتون، غدًا الأحد، في ختام منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وفقًا للموقع الرسمي لليفربول إذا سجل محمد صلاح هدفًا أمام ساوثهامبتون في مباراة الغد، سيصبح أول لاعب في الريدز منذ روجر هانت 1965-1966 يسجل 20 هدفًا في الدوري للموسم الثالث على التوالي.

أضاف الموقع الرسمي لليفربول أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدفًا في مباراة الغد أمام ساوثهامبتون ليعادل عدد أهداف روبي فاولر صاحب الـ 8 أهداف والأكثر تسجيلًا للأهداف في شباك ساوثهامبتون في حقبة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حيث سجل صلاح 7 أهداف فقط.

وأشار الموقع الرسمي لليفربول إلى أن محمد صلاح على بعد هدف واحد ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفًا و 10 تمريرات حاسمة في ثلاثة مواسم، حيث حقق ذلك مناصفة مع تيري هنري ولكل منهما مرتين.

وأتم الموقع الرسمي لليفربول بإيضاح أن أليسون بيكر ومحمد صلاح هما الثنائي الذي شارك في 37 مباراة لليفربول هذا الموسم، ويُعد أليسون هو الوحيد الذي بدأ الـ37 مباراة منذ البداية.