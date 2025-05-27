تقرير: ضغط أمريكي واتصالات لدفع حماس للموافقة على مقترح ويتكوف

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة والاتصالات مستمرة في محاولة لدفع حركة حماس للموافقة على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس تطالب بضمانات أمريكية بعدم عودة إسرائيل إلى القتال حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يوما، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافت الهيئة أن "الوسطاء طرحوا عدة مقترحات من بينها (خطاب ضمان) أو مصافحة بين ويتكوف ومسئول كبير في حماس أو بيان رسمي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المسألة".

ورفضت إسرائيل، بشكل قاطع، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار قدمها رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح عبر وساطة أمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسئول إسرائيلي رفيع، مشيرا إلى أن المقترح "بعيد تماما عن متطلبات إسرائيل الأمنية".

وأكد مسئول إسرائيلي أن "مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي قُدّم لحماس قبل أسبوع في الدوحة، هو الوحيد الذي مازال قائما"، مرجعا رفض إسرائيل لمقترح بحبح إلى "بعدها الكبير عن متطلبات إسرائيل الأمنية".

وأضاف المسئول: "نحن عازمون على إطلاق سراح جميع رهائننا، ولذلك سيستمر الضغط العسكري حتى تُعيدهم حماس جميعا".

وأشار إلى أن مقترح بحبح "بعيد كل البعد عن الخطوط العريضة التي وضعها ستيف ويتكوف، وتطالب إسرائيل بعدم تحقيق أهداف الحرب والاستسلام فعليا".