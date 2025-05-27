إسرائيل: 170 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة أمس الاثنين

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 170 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة اليوم الاثنين .

واستأنفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة بشكل شبه يومي الأسبوع الماضي، بعد توقف منذ الثاني من مارس. ومنذ ذلك الحين، دخلت 665 شاحنة من المساعدات إلى القطاع.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن هيئة كوجات، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية قولها إن تسليم المساعدات يأتي "في أعقاب توصية مسؤولين محترفين في الجيش الإسرائيلي وبما يتوافق مع توجيه المستوى السياسي".

وأوضحت الهيئة أن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع اليوم تشمل غذاء ومعدات طبية وأدوية.

وأضافت أن المساعدات خضعت لفحص من السلطات الإسرائيلية قبل دخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وسمحت إسرائيل تحت ضغط دولي بدخول عشرات شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بعد أن كانت تمنع جميع المواد الغذائية والدوائية والوقود وغيرها لما يقرب من ثلاثة أشهر. ووصفت الأمم المتحدة ما دخل القطاع يمثل قطرة في محيط.





