مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية تتابع جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات

قامت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، بجولة ميدانية مكثفة شملت عددًا من العيادات والمستشفيات التابعة للفرع، بهدف تقييم الأداء والتفاعل المباشر مع المرضى والفرق الطبية، وذلك في إطار سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي المستمر لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

استهلت الجولة بزيارة عيادة بهتيم الشاملة، حيث تمت مراجعة معدلات التردد على العيادات المختلفة، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية، ورصد الأعطال الفنية لضمان سرعة معالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء.

كما حرصت مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، خلال زيارتها لوحدة الغسيل الكلوي، على الاستماع المباشر للمرضى والتعرف على مدى رضاهم عن الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وشددت على أهمية التفاعل المستمر مع المستفيدين لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية، وتحقيق تجربة علاجية مثالية، مؤكدةً أن تحسين جودة الخدمات الطبية يأتي من خلال المتابعة الدقيقة والاهتمام بالملاحظات الواردة من المرضى والفرق الطبية.

وقد عبّر مرضى وحدة الغسيل الكلوي عن رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيدين بالتحسينات التي جرت استجابةً لمطالبهم خلال الزيارة السابقة. كما حرصوا على توثيق هذه اللحظة بالتقاط صور تذكارية مع مدير الفرع، في تأكيد على تفاعلهم الإيجابي مع المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.

شملت الجولة أيضًا زيارة مستشفى بنها، حيث تابعت الدكتورة رشا مصطفى سير العمل في أقسام الطوارئ، الأشعة، بنك الدم، وحدة الغسيل الكلوي، المعامل، والأقسام الداخلية، بهدف تقييم الأداء، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، والتأكد من توافر التجهيزات الطبية اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة.

وفي عيادة بنها الشاملة، تم وضع خطة عمل متكاملة لتحسين كفاءة التشغيل وتنظيم مواعيد اللجان التخصصية والعيادات، بما يسهم في الحد من الزحام وتقديم تجربة علاجية أكثر سلاسة. كما استمعت مدير الفرع إلى مطالب المرضى، مؤكدةً أهمية تذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية لتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وفي ختام جولتها التفقدية، شددت مدير الفرع على ضرورة استمرارية المتابعة الميدانية، لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيدةً بجهود الفرق الطبية والإدارية في تقديم رعاية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية. كما أكدت أن التطوير المستمر للقطاع الصحي يُعد من الأولويات الاستراتيجية لضمان رضا المرضى، وتعزيز جودة الخدمات بما يواكب أحدث الممارسات الطبية المعتمدة.

تأتي هذه الزيارات الميدانية في إطار نهج التطوير المستدام، الذي يهدف إلى تحقيق بيئة صحية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المواطنين، من خلال تفعيل آليات الرقابة والمتابعة المستمرة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ويضمن تلبية احتياجات المرضى وفق أعلى معايير الجودة.